養豬場臭翻！批稽查只做做樣子 平鎮這里長嗆上街頭

2018-06-06 21:08

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區湧安里、鎮興里及龍潭區聖德里、八德里的交界處有9家養豬場，只有宗霖畜牧場及煥光畜牧場2家合法登記，分別飼養約4300頭及700頭豬，其餘7家違規業者，少則10頭，多則7、80頭。居民常聞到惱人的豬屎臭味，甚至半夜臭到無法入眠，反映後狀況仍未改善，質疑市府監督不力，「稽查只是做做樣子，毫無實際作為！」若不立即改善，將走上街頭。

湧安里里長張鶴騰說，宗霖、煥光二間養豬場都設有廢污水處理相關設備，但每天下午5點起就開始飄出臭味，除臭措施根本形同虛設。他說，2015年至今年5月底止，環保局稽查107次，卻只開罰10次，而且每次都是千篇一律地回覆「會再加強巡查」，卻未見明顯改善，附近居民忍無可忍，「市府近期若再無作為，將動員里民上街頭」。

環局：專案小組稽查輔導

環保局說，稽查過程若發現現場有異味，會要求業者返回處理並採樣，稽查的百餘次均要求業者限期改善，只有逾期未改善者被依違反「空氣污染防制法」或「廢棄物清理法」告發10次，共裁罰30萬餘元。

環保局說，環保、農業、地政局及建管處去年9月組成專案小組，至9家養豬戶聯合會勘，並由農業局個別輔導，3月起已再度啟動專案稽查小組，對養豬事業進行輔導及管制。

業者：排放處理都有落實

業者則說，畜養豬隻難免會產生異味，經環保局派員稽查、告發後，也都有落實污水、空氣等排放處理，已盡可能將臭味降至最低。