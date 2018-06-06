鯉魚潭水庫供水北送苗栗 「最後一哩路」潛盾破鏡

鯉魚潭水庫北送苗栗計畫，辦理最後1.4公里的水管建置工程，將採潛盾方式，於地下貫通三義木雕街。（記者彭健禮攝）

2018-06-06 20:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣自來水公司建構輸水網，以利水資源調配。苗栗縣鯉魚潭水庫北送苗栗的最後1.4公里水管建置工程，今天辦理潛盾「破鏡」，將從三義鄉木雕街下方貫通；完工後，將打通苗栗地區供水系統網絡，最高每日可北送20萬公噸，幾乎等同苗栗地區自來水現況每日供給能力的約22萬公噸，不僅紓解苗栗地區「缺水」窘境，也可增加竹科竹南基地供水。

最高每日可北送20萬噸用水

台灣自來水公司中區工程處第3工務所主任徐達雄說明，工程新設自來水管徑為1000公釐（換算為1公尺），將從三義鄉八股配水池，沿台13線往南推進到中山高速公路三義交流道附近，長度為1410公尺，工程預計明年12月31日完工，經費3億0944萬餘元。

徐達雄說，完工後，鯉魚潭水庫將可供水苗栗地區最高每日20萬公噸，扣除苗栗市、銅鑼鄉等鄉鎮市平均約5萬公噸，其餘的還可北送頭份竹南地區，甚至竹科竹南基地，供應企業用水。

水管從三義木雕街下方貫通

徐達雄說，新設水管徑為1公尺，若採明挖埋設，則約須2.5公尺的作業範圍，將嚴重影響台13線三義鄉交通及兩旁林立的木雕藝品商家，因此採潛盾隧道方式，於道路下方10到27公尺處挖掘推進，不影響交通及店家。

苗栗縣境北、中、南各有永和山、明德、鯉魚潭水庫。永和山水庫每日供水量約24萬公噸，其中支援新竹地區約9萬噸；鯉魚潭水庫每日供水量約70萬公噸，9成支援台中地區，苗栗縣僅獲7萬公噸；明德水庫則淤積情形嚴重，且主要為農田用水，經台水與管理單位苗栗水利會定契，每日供應2.5萬公噸。

苗栗縣長期「自家水庫水供他人用」，即便永和山、鯉魚潭水庫水情尚可，但只要明德水庫吃緊，往往成為首先限水地區。

自來水公司於2001年起，陸續在全台建構各地區供水系統輸水網，以利調配水資源，包括鯉魚潭水庫北送苗栗計畫。計畫經多年分階段施做，其中，潛盾工程原計畫於今年底完工，但因前承攬商因財務狀況跳票，使得工程延宕一年；水公司於今天潛盾破鏡典禮，也虔誠上香祈禱工程順利。