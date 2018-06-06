喝發酵乳補充益生菌助消化 醫師：飯前比較好

2018-06-06 20:41

〔記者李容萍／桃園報導〕端午節即將來臨，民眾喜歡吃應景粽子過節，但也因此常有腸胃不適的狀況。台灣養樂多公司6日下午舉行堪稱食品業界最高級認證、由全球食品安全促進會所認可的鑽石級檢驗「SQF Level 3」驗證授證儀式，養樂多協理李益瑞說，發酵乳飲料每毫升需包含100萬個乳酸菌，但1瓶100毫升的300LIGHT養樂多就有300億個活菌，每天1瓶就能補充每日腸胃所需的益生菌。

新竹縣醫師公會理事長呂紹達蒞會說，糯米粘性大，不易消化，如有心血管疾病、高血壓、高血脂，或本身腸胃道不好的人，多吃容易造成腸胃負擔。

呂紹達說，腸道健康預防重於治療，應從平日保養做起，例如日常不妨補充益生菌。現在坊間已有很多益生菌含量高的產品，但卻沒有辦法百分之百到達腸道發揮功能，過度補充效果也很有限，考量飯後會分泌胃酸，會抑制益生菌生存，因而建議飯前補充為佳。

呂紹達還說，粽子不易消化，吃多容易漲氣、胃疼痛，端午節吃粽子應節制，可以在吃粽子前先喝有益生菌的發酵乳，另外，建議應多吃南瓜、木瓜、山藥、秋葵等保護腸胃的食品，並搭配多運動，而非等到要吃大餐前才臨時抱佛腳。

認證儀式由食品工業研究所所長廖啟成授證，養樂多日籍董事長松園明洋代表接受。