別再叫我宜蘭版伯朗大道！ 冬山三奉路正名新封號

冬山鄉的三奉路，被稱為三奇伯朗大道，因與台東池上伯朗大道撞名，公所決定正名為三奇「稻間美徑」。（冬山鄉公所提供）

2018-06-06 19:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇村三奉路被網友封為「宜蘭版伯朗大道」，但與台東的伯朗大道「撞名」，地方屢傳出「正名」聲音，冬山鄉公所決定將該條路命名為「稻間美徑」，原有的三奇伯朗大道指示牌，近期會全數更換。鄉公所說，正名可利於行銷，也能區分宜蘭、台東兩地的不同。

三奉路位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方，全長約1.5公里，是條S型的村里道路，因道路兩側為水稻田，每年5月至6月水稻結穗期，景色絕美，4年前被部落客發現後，認為與池上鄉伯朗大道美景相媲美，將其封為「宜蘭版」的伯朗大道。

不過，從入口指示牌到網路搜尋結果，均是以「三奇伯朗大道」為名，地方認為「伯朗」兩字完全與三奉路無關，又跟台東伯朗大道撞名，誰先誰後沒人知，怕被誤認是抄襲自台東，冬山鄉公所也時常接獲鄉民反映，希望給予三奉路真正的美名。

幾經思考，鄉公所決定以三奉路週邊景觀，將三奇伯朗大道正名為「稻間美徑」，鄉公所解釋，三奉路兩旁是一望無際的水稻田，走如其中如同置身稻田中央，且結穗期間風景優美，才將其命名為「稻間美徑」。

「別再稱這裡是宜蘭伯朗大道！」鄉長謝燦輝解釋，「稻間美徑」念起來順口，也將三奉路週邊景觀融入名字中，與地方連結更深，重要的是與台東伯朗大道區隔，近期會將伯朗大道的路面指示牌、標誌更換完畢，未來的行銷，將全部以「稻間美徑」為名。