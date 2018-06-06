錢沒「燒」在刀口上？ 竹縣更新高鐵周邊人行道惹議

新竹縣政府工務處養護科表示，光明6路東2段的人行道更新工程，是屬於120號縣道的例行性養護工作。（記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣竹北市民代表余政達抨擊縣府猛喊窮，近兩週卻在高鐵新竹站周邊的人行道上「燒錢」！把整體鋪面良好的高鐵7路和8路周邊、以及光明6路東2段世興空品區旁人行道全面刨除更新，這裡的使用率遠低於文興等路段，怎不優先改善使用量大的？而且所採工法不利透水，原有排水孔還被水泥塞住，未來反而可能成災。
縣府工務處養護科則說，文興路並非縣管道路，更新、改善的權責在於竹北市公所。而這次工程是120號縣道例行性養護，光明6路因為跟120號縣道局部路段共線，所以是施工範圍。
其他就算是高鐵8路等，目前也是縣管道路，但因非120號縣道範圍，所以才無法施工。
養護科說，前述工程為「2018年縣管道路養護工程」，從6月1日啟動開工計畫到11月底完成。而引發討論的是這個例行性養護工程中的第1分案，總經費包含周邊環境整理在內，總共1400萬。
至於哪裡施工，完全看現場的實際需求。第1分案除了博愛國小附近，也就是120號縣道0公里處200公尺到800公尺的兩側人行道積水改善工程已完工，另外就是在高鐵特定區內120號縣道4公里300公尺到5公里處的路段正在施作。
養護科說，這個長約700公尺的人行道，早有不少地方有地磚下陷、破損或隆起，基於權責，他們才進行更新改善。所採的工法透水性雖不好，但有導水的配套計畫，會把人行道的積水導到周邊樹穴等植栽帶去，好處在較耐用、好維修，跟原來的鋪面差別只在之前使用高壓磚，現在改用壓花紅磚，鋪面下的完全一樣。
對於余政達認為有些路段的鋪面完好不急於改善，養護科明（7）天將現勘，確認真的不用更新的，他們也願意從善如流，取消原定工事。
余政達說，人行道最好採透水性施工法，讓大地保水替地表降溫。要採水泥灌漿不透水的施工法也可以，但應該放在人多、常走的地方，而非放在人煙稀少的人行道上。
真的要做，他認為不如做在文興路或嘉豐6路上，因為這裡的人行道很多行人使用，路面早就破損很久，凹凸不平、為人詬病，既然有錢做，為何不從這些大家比較有需求的地方先做起？
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新竹縣竹北市民代表余政達對於縣府何以要全面刨除使用率偏低的光明6路東2段人行道鋪面？感到費解。（記者黃美珠攝）
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在120號縣道和高鐵8路的交叉口，可以看到屬於120號縣道的人行道鋪面更新為磚紅色的壓花地面（圖遠方處），圖前高鐵8路人行道鋪面則維持原來的高壓磚。（記者黃美珠攝）
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新的鋪面，底下一樣使用水泥灌漿，表面則用如圖的壓花地面取代原來的高壓磚面。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府工務處養護科直言，人行道下面採用綁鋼筋、灌漿做硬底，透水性是比較差，但他們有相對的導水配套設計。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府工務處養護科直言，人行道下面採用綁鋼筋、灌漿做硬底，透水性是比較差，但他們有相對的導水配套設計。（記者黃美珠攝）