錢沒「燒」在刀口上？ 竹縣更新高鐵周邊人行道惹議

新竹縣政府工務處養護科表示，光明6路東2段的人行道更新工程，是屬於120號縣道的例行性養護工作。（記者黃美珠攝）

2018-06-06 20:36

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣竹北市民代表余政達抨擊縣府猛喊窮，近兩週卻在高鐵新竹站周邊的人行道上「燒錢」！把整體鋪面良好的高鐵7路和8路周邊、以及光明6路東2段世興空品區旁人行道全面刨除更新，這裡的使用率遠低於文興等路段，怎不優先改善使用量大的？而且所採工法不利透水，原有排水孔還被水泥塞住，未來反而可能成災。

縣府工務處養護科則說，文興路並非縣管道路，更新、改善的權責在於竹北市公所。而這次工程是120號縣道例行性養護，光明6路因為跟120號縣道局部路段共線，所以是施工範圍。

其他就算是高鐵8路等，目前也是縣管道路，但因非120號縣道範圍，所以才無法施工。

養護科說，前述工程為「2018年縣管道路養護工程」，從6月1日啟動開工計畫到11月底完成。而引發討論的是這個例行性養護工程中的第1分案，總經費包含周邊環境整理在內，總共1400萬。

至於哪裡施工，完全看現場的實際需求。第1分案除了博愛國小附近，也就是120號縣道0公里處200公尺到800公尺的兩側人行道積水改善工程已完工，另外就是在高鐵特定區內120號縣道4公里300公尺到5公里處的路段正在施作。

養護科說，這個長約700公尺的人行道，早有不少地方有地磚下陷、破損或隆起，基於權責，他們才進行更新改善。所採的工法透水性雖不好，但有導水的配套計畫，會把人行道的積水導到周邊樹穴等植栽帶去，好處在較耐用、好維修，跟原來的鋪面差別只在之前使用高壓磚，現在改用壓花紅磚，鋪面下的完全一樣。

對於余政達認為有些路段的鋪面完好不急於改善，養護科明（7）天將現勘，確認真的不用更新的，他們也願意從善如流，取消原定工事。

余政達說，人行道最好採透水性施工法，讓大地保水替地表降溫。要採水泥灌漿不透水的施工法也可以，但應該放在人多、常走的地方，而非放在人煙稀少的人行道上。

真的要做，他認為不如做在文興路或嘉豐6路上，因為這裡的人行道很多行人使用，路面早就破損很久，凹凸不平、為人詬病，既然有錢做，為何不從這些大家比較有需求的地方先做起？

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