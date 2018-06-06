就是這一顆！全台灣最大的「粽子」 鹿港閃亮登場

號稱全台最大的粽子，就在鹿港文武廟廣場。（記者劉曉欣攝）

2018-06-06 18:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕哇！好大的粽子！鹿港文武廟廣場最近出現了超大粽子，白天耀眼，晚上燈光秀閃亮亮，成為打卡的熱點，被封為「全台灣端午節最大的一顆粽子」，吸睛指數百分百，為今年「鹿港慶端陽」系列活動做了最好的宣傳！

這顆全國最閃亮的粽子，名稱為「功名祈福燈」，彰化縣城觀處長馬英傑表示，粽子高度為3米8，燈光舞台有一個大粽子造型燈，加上12個包子造型的燈光，取其「包中」之意，即日起點燈，從晚上6點起到10點，每半小時都有燈光秀。

被民眾封為「全台灣最大的粽子」，連日來吸引無數民眾來打卡，有人是路過看到，「路過也不能錯過」，立即停車來拍照；有人就笑說，就算今年端午不吃粽子，但這顆不能吃的粽子，真是人見人愛！

今年「鹿港慶端陽系列活動」再度擴大「夜的鹿港」主題，除了燈區範圍加大以外，鹿港公會堂的光雕秀，也加入劇場的互動表演；文化局長陳文彬表示，今年光雕劇場主題是將以漳泉械鬥與「鹿港八郊」商貿故事為主，光雕秀長度也將拉長到15分鐘，讓民眾看得過癮，將於6月15日至18日在鹿港公會堂登場。

彰化縣長魏明谷表示，由於白天高溫，根本無法好好坐著看龍舟賽，自從把龍舟賽改到夜間舉行，加上燈光點綴，民眾都拍手叫好，今年將重現「隔岸拔河」的經典畫面，但為了選手安全，落敗選手不會掉在福鹿溪，而是軟墊上。

鹿港鎮長黃振彥強調，最近鹿港連晚上都很熱鬧，因為民眾都在散步打卡，觀光客看到燈光更是覺得璀璨耀眼，雖然活動重頭戲是6月16日起一連3天在端午節連續假期，但端午點燈已提前閃亮，歡迎民眾提前到鹿港欣賞燈海，點燈時間到6月24日，每日晚上6點到10點。