一年取「精」上百次！豬農第三代 錄取國立科大公費班

員林農工畜保健科學生張羽伶（上）、林柏全（下）示範如何人工取精。（記者陳冠備攝）

2018-06-06 19:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕早期農業社會總是說，「少年不愛讀書，以後就要牽豬哥」，不過這句話現在行不通了！員林農工畜保健科學生張羽伶、林柏全是豬農第三代，從小就在自家養豬場幫忙，還會幫種豬取精配種，一年高達百次，成為取「精」高手，雙雙錄取國立屏東科技大學科技農業公費生專班。

屏東科技大學科技農業公費生專班近日放榜，員林農工共有6人錄取，其中，張羽伶、林柏全、陳郁苡、姚友翔都是農家第三代，從小就必須早起到農場幫忙，耳濡目染下會辨別雛鴨公母、幫種豬人工採精等專業技術，校方今天開放媒體實測「取精」過程，學生們純熟的技巧，一下就讓種豬流出150cc的精液，連老師都開玩笑說，取精對他們來說，真是「小蛋糕一塊」（piece of cake）！

張羽伶說，為了避免皮膚病、寄生蟲、生殖器疾病，現代種豬配種不讓公豬與母豬直接接觸，公豬一次射精就能配種10多頭母豬，可免除移動豬隻的煩累，所以，現在大家都應用人工授精技術配種，未來會接棒家中養豬事業，要將所學新技術帶進畜牧業。

張羽伶說，家裡飼養上千頭肉豬，包括3隻公種豬與70多隻母種豬，從小二就開始幫忙養豬，第一次接觸取精則是在高一時，當時很緊張，很怕公種豬暴衝，後來越來越熟練，不過，爸爸還是會在一旁警戒，避免公豬突然抓狂。

取精一定要溫柔！林柏全說，取精時要注意公豬情緒，將公豬趕上假母台後，陰莖會慢慢伸出來，這時要溫柔清理尿囊，並用手指扣住陰莖後才進入採精動作，絕對不能用到指甲，否則容易受傷，通常一頭公豬可採200到250cc精液，一年可採80到120次精液。

相關影音

張羽伶（右起）、陳郁苡、林柏全、姚友翔都是農家第三代，專精農業，一同錄取屏科大科技農業公費專班。（記者陳冠備攝）

種豬上假母台後就不太亂動，趴著等人工取精，相當享受。（記者陳冠備攝）