馬來西亞網紅駕到！ 麗寶渡假區打造友善穆斯林環境

2018-06-06 20:39

〔記者張軒哲／台中報導〕近來政府推動新南向政策，穆斯林信徒在東南亞有超過2億人口，全球更超過16億人口，顯示旅遊商機潛力大。今日麗寶渡假區邀請馬來西亞網紅、部落客、知名歌手、賽車皇后Crystal swung、美女廚神Serene khoo邱俐燕等，造訪麗寶渡假區體驗穆斯林旅遊的友善度。麗寶OUTLET MALL打造設有穆斯林祈禱室的OUTLET MALL，提供消費者多元友善環境。

麗寶OUTLET穆斯林祈禱室設置於迎賓大廳服務台旁，祈禱室分別有男、女隔間，祈禱時較不受干擾，除有空調設備外，地面也標示出聖城麥加的正確方位，提供必要的祈禱用地墊。

渡假區的福容大飯店看好穆斯林旅遊市場商機，斥資百萬打造專屬的穆斯林廚房，今年四月獲得「中國回教認協會」穆斯林友善餐旅認證，成為台中市少數五星級飯店穆斯林友善餐廳之一。

福容大飯店表示，接待穆斯林旅客，首先飲食部分是避免豬肉的料理；服裝則是接待人員須穿著合宜，避免過度暴露（如透明、低領、露胸、肩、高叉、短裙等）之服裝；浴廁內備有免治馬桶替代衛生紙，以符合國際回教標準；另外穆斯林習慣用右手應對，其他還有穆斯林每天必須禮拜五次，渡假區貼心打造祈禱室及祈禱毯，並設置台灣地區禮拜時間表，詳盡標示出五禮的時間，並有祈禱方位指引，讓穆斯林旅客可以安心朝拜。

大馬網紅品嘗台式的穆斯林料理，紛紛驚呼跟在馬來西亞的口感不同，多了一份人情味，下次還想多嘗試體驗台灣的料理！