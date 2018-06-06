深耕災防有成 葉俊榮：落實全民自主防災

2018-06-06 19:47

〔記者陳薏云／新北報導〕內政部今日辦理「災害防救深耕第2期計畫」成果展示暨經驗交流研討會，內政部長葉俊榮表示，從美國及日本研究，重大災害事件的生還者中，80％是由家人或鄰居在災害發生後搶救出來的，此次研討會除持續強化地方政府防災量能外，將推廣落實全民防災的觀念，提升民眾自主防救災的意識與能力，努力為國人打造一個安心的家。

葉俊榮指出，內政部自2009年起陸續推動「災害防救深耕5年中程計畫」及「災害防救深耕第2期計畫」，透過引進學術團隊在防救災工作上的專業，引領直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市、區）逐步建構、提升整體防救災作業能力。

透過前兩期深耕計畫的執行，可以看到計畫執行前，較為缺乏防救災專業之第一線鄉（鎮、市、區）公所已然脫胎換骨，除落實災害防救法規定的各項災害預防應變及復原工作外，均已建置災害應變中心，還能用心提出許多在地化防救災創意作為。

葉俊榮舉例，彰化縣永靖鄉透過深耕計畫，整體提升防災能力，在去年6月水災準備得宜，只有零星淹水災情；新北市蘆洲區水湳里與區公所、台大協力團隊合力推動防災村里，應用推動成果，於火災時動員巡守隊協助救災。

內政部指出，今年開始至2022年接續推動「災害防救深耕第3期計畫」，除持續精進前兩期深耕計畫產出成果，還要開啟防災士培訓機制、推動韌性社區、強化直轄市、縣韌性及公所區域治理等新興防災課題，將耕耘的力道延續到村社區及民眾，以保障國人的生命財產安全。