裝不裝冷氣應長遠規劃 全校協籲勿成選戰炒作

全校協呼籲，站在為全國中小學生爭取優質學習環境的立場，中小學該不該將冷氣列為校園基本設備？應全國統一規劃。（資料照，台南市教育產業工會提供）

2018-06-06 18:16

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學校長協會今發聲明表示，中小學教室是否加裝冷氣研議已久，選戰增溫使冷氣成為縣市長選舉的攻防，部分縣市尚未妥善研議，就加碼暴衝。全校協呼籲，站在為全國中小學生爭取優質學習環境的立場，中小學該不該將冷氣列為校園基本設備？應全國統一規劃，行政院須出面跨部會和跨縣市整合，才符合國民義務教育均質化的基本要求。

全校協理事長吳錦章表示，教育議題不能當成選戰議題炒作，要有長遠規劃，如果想到就做，錯了再改，這樣的施政品質會令人擔心，反而不是老師學生的福氣。在改善教學環境的前提下，仍不宜班班有冷氣，需務實評估需求，冷氣如果變成政治新顯學，並不是好事。

全校協認為，政府不能放任強者愈強，弱者愈弱，如果冷氣確為學習所需，則須由中央全國統一規劃，全國中小學教室上萬間、學校所居地理位置、氣候條件、校園建築型態各異，所需要的空調條件跟規格、設計不同，加總起來的經費高達數百億以上，如此龐大的生意規模，應該跨部會整合，由經濟部和科技部召集相關廠商規劃、設計適合台灣氣候條件的空調解決方案。

對於「冷氣電費誰買單？」全校協認為，為了避免排擠有限的教育預算，使用者付費，弱勢學生由教育局負擔，才是長遠且負責任的做法，且應統一納為註冊繳費項目，不宜單獨收費。

吳錦章指出，中小學裝設冷氣，不是裝了就沒事，台電現行跟學校的契約不公平，政府應出面協調，讓各中小學跟台電契約，每年可允許學校免付費調升、調降各一次，使學校用電彈性變大，才能符合實際需要。

全校協亦提醒不能因為都會學校教室裝冷氣，反拉大城鄉差距，台東焚風之害自古即有，學生在焚風季節裡的辛苦，是天龍國人無法體會，政府應優先解決他們的痛苦。而全面裝冷氣亦面對電路設備老舊問題，政府須全面補助可負荷冷氣用電的電力線路，校園電路更新是很沉重的開銷。

吳錦章強調，非核家園是全民所盼，當空調排熱與廢氣讓地球增溫，裝冷氣只是最便宜行事的捷徑，各地方政府應協助學校積極發展綠能，校舍智慧化、綠化力。