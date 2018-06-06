買水煎包多要辣椒醬被拒 他竟痛罵：你娘勒臭X巴

有男顧客向店家購買水煎包，卻不滿店家不答應多給辣椒醬的要求，竟為此激動大罵店家「你娘勒臭X巴」。示意圖。（資料照）

2018-06-06 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕台南市中西區海安路1家水煎包專賣店，出售水煎包時會附上固定份量的手作辣椒醬，有男顧客不滿店家不允諾多給辣椒醬的要求，竟為此激動大罵店家「你娘勒臭X巴」，被老闆錄影PO網，讓網友感到「他是只想吃辣椒醬吧」。

民眾將店家拍攝的影片分享至臉書社團「爆料公社」，生煎包老闆表示，生煎包售出會附帶固定份量的手作辣椒醬，且顧慮到生煎包口感與顧客的饗食體驗，因此不能讓客人想要多少就拿多少，但竟有男客想多拿辣椒醬被拒，先揚言「我以後不會再來了」，隨後又乘計程車出現且開始罵髒話。

從影片中能看見，男子坐在計程車內，老闆上前詢問「你剛剛是在罵什麼？」，卻被顧客質疑「你們店家這樣子做的態度對嗎？」，老闆則反問「你要什麼我就要給你什麼嗎？」，顧客此時嗆聲「那你乾脆不要開店」，接著失控大罵「你娘勒臭X巴」，小黃司機此時把車開走，未讓雙方繼續大吵。

許多網友知悉此事後，都對男客的行徑感到不能理解，紛紛留言指出「服務業不是讓人糟蹋的」、「整包加滿給他洗腎阿」、「這麼愛不會自己去種辣椒喔」、「我覺得他只想吃辣椒醬不想吃水煎包」、「壞人可能變好，屁孩只會變老」、「醜陋的嘴臉」。

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