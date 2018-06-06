國道4號豐潭段工程 發現新石器時代遺址

考古單位挖掘朴口文化遺址。（記者張軒哲翻攝）

2018-06-06 17:53

〔記者張軒哲／台中報導〕國道4號豐原潭子段工程，是打通銜接國道和台74線的重要建設，建立台中高（快）速公路網，讓豐原、潭子及山城民眾進出更加便利。立委江啟臣與台中市長參選人盧秀燕，6日邀請交通部高速公路局人員現場會勘，目前工程進度均超前預定進度，江啟臣盼能按照規劃於民國110年完工，但去年7月剛動工時就發現朴口文化遺址，目前正進行搶救發掘，預計要到明年挖掘動作才會告一段落。

國道4號豐潭段長度約11公里，路線穿越公老坪山區，不僅能銜接至台74環線，補足目前豐原、潭子及山城居民無法有效利用這條快速環線的缺口，亦可以改善國道1號中清交流道上下班時間塞車窘境，以達到分流效果，工程去年7月動工。

江啟臣表示，當初這條道路原本希望能結合東豐快速道路，無奈東豐快因種種因素被擱置。然而，他仍緊盯著工程的進度，特別是事前周邊土地徵用進度、路線微調、拆遷補償協調事宜等。也要求高公局在相關單位配合上，應該盡可能兼顧目前發掘出朴口文化遺址，以求周全。

市議員張瀞分及陳本添都提及到這個工程可能會造成的交通衝擊，將會督促市府能全力的配合，翁子里里長連佳振指出，東豐快速道路的停擺導致無法跟國道4號豐潭段連結，會連帶影響翁子、翁社、南田以及朴子等區域交通，在交通尖峰時段絕對會大打結。

工程單位去年7月動工開挖，在隧道西口就發現有文化層，範圍約2000多平方公尺，範圍台中市府文資處通報後，考古委員先做搶救發掘，陸續發現新石器時代網墜、石器、玉錛等文物，台中市府文資處處長李智富指出，以前文獻資料都沒有朴口文化遺址相關資料，由於文化層分布不是很多，考古委員決定先做搶救發掘，詳細調查結果尚未整理出爐，專家推估屬新石器時代的營埔文化類型。