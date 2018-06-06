推動原民食物銀行 苗栗原家中心盼整合社福資源

苗栗縣都會區原住民族家庭服務中心與社福團體商議如何成立提供弱勢原民的食物銀行。（記者鄭名翔攝）

2018-06-06 17:48

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院原住民族委員會為照顧弱勢原住民，積極推動原住民食物銀行，去年於台中創立全台首間原住民食物銀行，今年目標於全台原住民族家庭服務中心皆提供此服務，但苗栗縣都會區原住民族家庭服務中心表示，中心因缺乏人力、物資募集保存也有困難，因此傾向與民間社福團體合作，透過縱向媒合，使有需要的原住民能獲得即時協助。

苗縣都會區原家中心服務縣內15鄉鎮市的原住民族家庭，對象約4000多人，但中心僅3名社工師，對於訪視個案、提供即時協助等服務常心有餘而力不足，因此多須與公部門社福機構或私立社福團體合作，透過資源共享的形式，讓轄內弱勢原住民能夠獲得完善扶助。

苗縣府原民中心表示，有許多原民家庭屬收入低，但仍未達補助標準的社福邊緣戶，須藉由原家中心等單位伸援，因此樂見原民食物銀行推行。

原家中心強調，要於下半年立即建置完善原民食物銀行有難度，目前會先與公部門的社福單位及民間社福團體合作，希望先整合各方資源，在發現緊急個案時能迅速給予物資協助，成為善心物資流通的平台。