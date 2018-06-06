頭份有意恢復免費營養午餐 苗縣府：尊重

2018-06-06 17:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人、頭份市長徐定禎拋出恢復免費營養午餐政見，遭對手國民黨籍現任縣長徐耀昌反駁，指此舉恐使縣府再度付不出薪水。對此，徐定禎今召開「營養午餐業務研議會報」，與市內12所國中、小校長研議執行可行性。苗栗縣政府教育處則表示，若頭份市財務狀況允許願率先辦理，將予以尊重。

會議中各校校長提出現行營養午餐實施方式，包括校方公辦公營、提供廚房委外經營、或由業者提供團膳等三種方式，粗估若含食材費、燃料及基本費用等，每餐約要45元，依全市目前國中、小學生共9000餘人，全年營養午餐費用約8000多萬元。

但與會校長擔憂，若未來頭份率先實施免費營養午餐，恐造成磁吸效應，使鄰近鄉鎮市的家長將學籍遷入頭份，不但讓原本校舍就已不足的學校難以負擔、更會排擠真正在地學子，也恐致鄰近鄉鎮小校招生困難。

徐定禎說，按現行實施方式，頭份市公所財政足可支應市內國中、小營養午餐需求，但若要建立小農收購機制、拉回年輕農村勞動力、配合食安把關、並妥善安排各學區學生數分配，皆為縣府執行層級，須由苗縣府統籌才能達到最佳成效。

苗縣府教育處處長徐永鴻表示，縣府財政有困難，若頭份市公所財務許可願先行，縣府將予以尊重，樂觀其成。