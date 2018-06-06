醫病》中高齡老菸槍 醫師建議做低劑量CT篩檢肺癌

低劑量電腦斷層照出右肺上側有白點結節（右圖箭頭指處）；X光（左圖）則拍不出結節點。（記者王俊忠翻攝）

2018-06-06 17:22

〔記者王俊忠／台南報導〕52歲張先生不抽菸、過去無特殊病史，但83歲父親去年肺癌過世，他每天騎車上下班、車程約20分鐘，諮詢成大醫院醫師是否要做低劑量電腦斷層（CT）篩檢？醫師運用工具評估建議張先生做CT篩檢，同時提醒民眾55歲到74歲每天1包菸的菸齡逾30年，目前仍抽菸或戒菸時間未超過15年者，可做低劑量CT篩檢。

國民健康署公布癌症登記報告，肺癌堪稱國內癌症中第一殺手，2015年新增肺癌個案約13000名，同年肺癌死亡人數近9200人，引起國人相當大關注。

成大醫院一般內科主治醫師蔡昇翰指出，肺癌在早期大多無明顯症狀，當有症狀求醫而發現者，約有一半以上是末期（第4期），治療效果大多不好，5年存活率只有5%；但如能在第1期就發現，5年存活率可提升到6成。

過去肺癌篩檢工具主要是胸部X光，但蔡醫師說，因解析度低，腫瘤需長到0.9-1公分大小才容易檢查出來，因此利用X光無法減少死亡率。2011年美國有研究發現，在有較高肺癌發生風險的55-74歲重度吸菸族群，若每年接受低劑量CT篩檢連續3年，後續平均追蹤6年半，對比X光篩檢，能減少20%肺癌死亡率。

但蔡昇翰也說，低劑量CT檢查也有侷限性，如有3-5成一般受檢者被檢查出有肺結節，但結節者中真正肺癌比例不到5%。除了55歲到74歲每天1包菸的菸齡逾30年，目前仍抽菸或戒菸時間未超過15年的老菸槍族群，應做低劑量CT檢查。其他有一等親肺癌家族史、氡暴露、特定職業暴露、肺疾病及常受空氣污染者，都可尋求醫師諮詢，如醫師評估建議、自己又能負擔自費篩檢，可考慮接受低劑量CT篩檢。

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  • 成大醫院一般內科主治醫師蔡昇翰建議中高齡老菸槍做低劑量電腦斷層篩檢肺癌。（成大醫院提供）

    成大醫院一般內科主治醫師蔡昇翰建議中高齡老菸槍做低劑量電腦斷層篩檢肺癌。（成大醫院提供）

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