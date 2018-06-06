醫病》中高齡老菸槍 醫師建議做低劑量CT篩檢肺癌

低劑量電腦斷層照出右肺上側有白點結節（右圖箭頭指處）；X光（左圖）則拍不出結節點。（記者王俊忠翻攝）

2018-06-06 17:22

〔記者王俊忠／台南報導〕52歲張先生不抽菸、過去無特殊病史，但83歲父親去年肺癌過世，他每天騎車上下班、車程約20分鐘，諮詢成大醫院醫師是否要做低劑量電腦斷層（CT）篩檢？醫師運用工具評估建議張先生做CT篩檢，同時提醒民眾55歲到74歲每天1包菸的菸齡逾30年，目前仍抽菸或戒菸時間未超過15年者，可做低劑量CT篩檢。

國民健康署公布癌症登記報告，肺癌堪稱國內癌症中第一殺手，2015年新增肺癌個案約13000名，同年肺癌死亡人數近9200人，引起國人相當大關注。

成大醫院一般內科主治醫師蔡昇翰指出，肺癌在早期大多無明顯症狀，當有症狀求醫而發現者，約有一半以上是末期（第4期），治療效果大多不好，5年存活率只有5%；但如能在第1期就發現，5年存活率可提升到6成。

過去肺癌篩檢工具主要是胸部X光，但蔡醫師說，因解析度低，腫瘤需長到0.9-1公分大小才容易檢查出來，因此利用X光無法減少死亡率。2011年美國有研究發現，在有較高肺癌發生風險的55-74歲重度吸菸族群，若每年接受低劑量CT篩檢連續3年，後續平均追蹤6年半，對比X光篩檢，能減少20%肺癌死亡率。

但蔡昇翰也說，低劑量CT檢查也有侷限性，如有3-5成一般受檢者被檢查出有肺結節，但結節者中真正肺癌比例不到5%。除了55歲到74歲每天1包菸的菸齡逾30年，目前仍抽菸或戒菸時間未超過15年的老菸槍族群，應做低劑量CT檢查。其他有一等親肺癌家族史、氡暴露、特定職業暴露、肺疾病及常受空氣污染者，都可尋求醫師諮詢，如醫師評估建議、自己又能負擔自費篩檢，可考慮接受低劑量CT篩檢。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆