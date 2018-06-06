確保頻道公平上下架 NCC擬訂參考原則

2018-06-06 17:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕民視與有線電視業者TBC日前的下架風波，引發一陣討論，國家通訊傳播委員會（NCC）今天說，為確保市場健全發展、業者落實交易資訊揭露並確保頻道公平上下架運作機制，將召開徵詢各方意見，包括公民團體、有線電視業者、頻道業者的諮詢會議，訂定「系統經營者訂定上下架規章參考原則」，提供有線電視系統業者參考。

NCC副主委翁柏宗說，依現行有線廣播電視法第37條規定，上下架規章屬備查制度，目前每個業者訂得不一樣，容易產生爭議，如果能訂出一個框架或參考原則，讓業者有所依循，在資訊透明化跟對稱話都有幫助。後續將蒐集業上下游及消費者、公民團體的意見後，再進行細部條文討論。

草案預計包含總則、頻道規劃指標、專責審查程序及附則等4項綱要。其中，總則內容包括適用時機、適用對象、用詞定義、一致性標準或共同聲明；頻道規劃指標則包括具體可操作的上、下架及頻位異動指標，如收視滿意度等。

專責審查程序則是，由內部專責單位或引入外部公正單位，依據頻道規劃指標辦理指標評核作業，同時進行產業、消費者及法遵方面的影響評估。另應自主規範頻道業者向系統經營者申請上下架時，雙方權利義務對等的應備文件與法遵責任；而附則則為，系統經營者應向頻道業者揭露上下架原則，並納入內部控制，導引有線電視系統能夠更公平、公開地與各頻道業者議約。

翁柏宗說，期盼藉由訂定參考原則，促進系統經營者提供多元文化節目，透過保護符合上架指標之頻道地位，間接促使系統經營者增加採購，有利頻道內容智財權費分配用於充實內容發展；同時以政策引導先於法令規制，避免政府過度干預頻道授權市場導致產業結構僵化的不利結果。