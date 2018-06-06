走訪敘利亞有感 女子鄧馨庭返國開餐廳援助難民

2018-06-06 17:08

［記者黃旭磊／高雄報導］走訪土耳其敘利亞難民營、菲律賓貧民窟，不捨飢貧無助，高雄女子鄧馨庭開餐廳並募款捐助受虐兒。

鄧馨庭現任希恩之家董事長，院內收養14名2歲以下受虐兒，其中有被父母打到大腦變形退化，癱瘓臥床，而由於政府補助有限，保母、社工需符合勞基法工時加重成本，遂於河堤社區開設愛與希望社區廚房，募款之餘，也將盈餘捐助敘利亞難民、菲律賓貧民及鳳山區大東國小低收入戶英文班。

鄧馨庭不捨地表示，聖經說哪裡最弱、最小的，就要去幫助，2013年前往土耳其的加濟安泰普（Gaziantep），救助當地敘利亞阿勒坡（Aleppo）難民，看到難民在大太陽下無助地走路，而婦女為家計，夜晚待孩子入睡，需向土耳其男人賣淫維持生活。

每年2度前往土耳其，鄧馨庭曾募到20台華碩二手筆電，與伙伴自扛30公斤物資，提供孩童電腦教學，而相較於隻身奮鬥，慈濟功德會用貨櫃運物資到當地，她感受到勢單力薄，個體戶資源有限。

拼募款之餘，菲籍丈夫田安克與3個寶貝女兒讓她揚起微笑，一家人開餐廳，田安克親自下廚，用橄欖油炒菜絕不加化學用料，提供好市多美式牛排、土耳其烤肉及菲律賓滷雞腿，希望消費者吃得健康。

鄧馨庭說，自己吃味精喉嚨會腫痛，也看過業者製作化學高湯「加一匙粉，整鍋湯就白了」，為此寧願用德國淨水機洗菜，食材成本貴3-5倍也要守護食安。

台灣生活支出越來越沈重，父母打小孩出氣，院內曾有1名受虐兒被打到大腦變形，2歲後移出西恩之家，鄧馨庭認為安養中心照顧不當，親自到高雄女監取得母親同意，辦理領養照顧。