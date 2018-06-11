天天吃好料》新竹814大同冰店 消暑涼快最讚

新竹市「814大同冰店」有9種口味的冰棒，包括紅豆，綠豆，牛奶，芋頭，花生，鳳梨，百香果，酸梅和日式抹茶等口味，都是真材實料，吃得到果肉。（記者洪美秀攝）

2018-06-11 09:12

［記者洪美秀／新竹報導］炎炎夏日，來支透沁涼的冰棒，肯定消暑暢快，而新竹人都知道，夏天要吃冰棒，就要吃傳承50年的814大同冰店，今年還多了日本抹茶口味，其中紅豆、綠豆料多實在，花生濃郁，芋頭有香氣，而小朋友最愛的百香果及鳳梨和牛奶，及年輕人喜歡的酸梅，都會讓人一口接一口，百吃不膩。

夏天冰品種類多，市面上大多數的冰棒不是包裝精美繁複，就是口味千奇百怪，而新竹市814大同冰店的傳統枝仔冰，沒有過多的包裝袋，每支冰棒都是裸冰呈現，吃得到真材實料的口味，且冰棒是以竹子撐起，跟一般的木片冰棒很不同，吃完冰棒身體立即消暑降溫，口齒內還留有各種冰棒的香氣，難怪夏天一到，每天可賣出1000支以上的冰棒。

傳承到第三代的814大同冰店，位在竹市大同路114號，第二代老板蘇文祥說，他的父親蘇天泉早年在空軍菸廠的福利社當雇員，那時因物資缺乏，在美軍援助下，常有奶粉送進福利社，後來大家便以這些原料製成冰棒，並以空軍節814當做冰棒的店名，後來空軍菸廠關了，幾個雇員離職後，大家紛紛開了冰店，40-50年前，光以814為名的冰棒店就多達5家，包括西大路、光復路、大同路都有，只是先後都結束，只剩蘇家還在製冰棒。

蘇文祥說，做冰棒已快40年，他從小看爸爸做冰棒，也傳承製冰棒的過程和技巧，家中還保有50年的製冰冷媒機器，只是老機器的製冰效能不高，後來改換成大型製冰機，透過冷凍壓縮機和鹽水的運轉，大約15-20分鐘，可同時製作完成600支冰棒，大大提高產能。

店內使用的材料除確保安全及乾淨，所有製程要用到的水，都是用大鍋子煮過的開水，而紅豆來自屏東萬丹，芋頭是大甲的，花生是北港的，就連酸梅口味也是用真實的酸梅和葡萄乾熬煮數小時後自然冷卻降溫，蘇文祥說，814是竹市冰棒的代表，不能砸招牌的，到現在他仍堅持傳統製冰方式，且採公開製程，到店內買冰棒，都可看到製冰棒的過程。

已傳到第三代的814大同冰店，蘇文祥的年輕女兒蘇映慈說，現在利用網路下單及電話宅急便已是趨勢，學景觀設計的她，還自製好看的「保冰袋」，而店內也有一個角落，擺著簡單的椅子，讓想吃冰棒的民眾可坐下來馬上享用及消暑涼快一下。

蘇映慈說，來店內買冰的大多是老顧客，常常白天是老夫妻散步或買菜到冰店買冰棒坐著吃，中午則是上班族吃飽後買冰棒消暑，到了傍晚就會有情侶相約坐下來「你一口、我一口」，而假日就會有爸媽帶著孩子來吃冰棒，看到消費者吃著814大同冰店的冰棒，那種帶給大家幸福的感覺，就是他們想傳達的精神。

好吃的冰棒除靠大家口耳相傳，蘇映慈說，814大同冰店也參與新竹市府微旅行的導覽行程，常會有人到店內參觀製冰過程，有媽媽帶孩子或教授帶著學生到店內參觀製冰過程，期許以透明、親民的公開方式，為傳統冰棒店再創顛峰。

夏天到了，想消暑暢快一下，就來支「814大同冰店」的冰棒，9種口味各具特色，絕對讓人忍不住一支接一支。

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