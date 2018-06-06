電動車不斷電 大雅全方位電力補給站啟用

大雅區公所舉行電池交換站啟用典禮，電動車騎士可輕鬆交換電池。（記者張軒哲攝）

2018-06-06 17:07

〔記者張軒哲／台中報導〕朝綠能交通邁進！為了推廣電動機車，建構電動車輛友善使用環境，大雅區公所電動機車電池交換站今天（6日）啟用，成為全國區公所中唯一具有電動機車充電站、電池交換站、電動汽車充電站3種全方位電力補給站的機關，兼讓使用電動車的民眾不用擔心斷電問題，開創更便利的綠能環境！

今日電池交換站啟用典禮，於大雅區公所旁舉行，環保局副局長陳宏益、大雅區區長林華彬聯袂出席，宣布區公所電池交換站正式啟用，陳宏益表示，台中市展現創造電動車友善環境的決心，為了提升民眾使用電動車輛的意願，積極推廣電動機車，建構電動車輛友善使用環境，統計至今年4月，中市的電動機車數量已成長到1萬4590輛，為104年3868輛的3.8倍；而電動汽車充電站也已達299站，電動機車充電站已達469站，電動機車電池交換站則有72站。

林華彬說，台中市汽機車數量居六都之冠，大雅公所拋磚引玉，替朝綠能交通盡一份心力。

環保局不僅協助媒合業者設置電池交換站，更訂定電動車輛充電站設置補助計畫，電動二輪車充電站每站補助經費1萬至1萬3千元，電動汽車充電站每站補助5至6萬元，同時提供市民淘汰二行程機車換購電動二輪車最高補助4萬2800元，新購電動二輪車最高補助3萬2500元，相關補助資訊公布於「台中ㄅㄨㄅㄨ網」。

相關影音