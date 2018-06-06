康寧大學108學年剩2系 校方：台南學生保證台南畢業

台南市康寧大學108學年將只有2個系所。（記者劉婉君攝）

2018-06-06 16:19

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市康寧大學於105及106年連續2年註冊率不到7成，招生員額遭減總數10％，今年各系所雖然正常招生，但明年將只留2個系所，引發學生擔心影響受教權，校方今天召開說明會，面對面向學生承諾，台南招收的學生會在台南畢業。

康寧大學校長黃宜純今天率領行政團隊與學生面對面，她強調，學生的受教權益絕不會受到影響，停招系所的在校生保護會繼續修課直到畢業。部分授課老師若離開，校方會聘請有意願及熱忱的老師授課，各系所教評會也會把關，學校受教育部監督，未來若學生受教權真的有受影響或學校有違法屬實，教育部也會調查，學生不用擔心。

康寧大學台南校區目前日間部有4個系所、進修部7個系所，明年均將只留健康照護學系及休閒管理學系，應用外語系則遷往北部校區。而現有5名1年期的短聘教師合約屆滿將不到續聘，其餘教職員不受影響。

有學生擔心無法讀到畢業，也有研究生抱怨系所未來不再存在，老師要離開，找不到論文的指導教授，學校只有口頭保證學生無法安心，要求校方提供白紙黑字掛保證。

康寧大學行政團隊向學生面對面保證受教權不會受到影響。（記者劉婉君攝）