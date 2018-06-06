「高雄蚊子有毒」PTT散佈謠言 約談後移送法辦

2018-06-06 16:57

首次上稿 16:42

更新時間 16:57

〔記者方志賢／高雄報導〕一名網友日前在國內知名BBS站「批踢踢實業坊（PTT）」發布標題為「高雄蚊子有毒」的文章，已被高雄市衛生局約談；這名30多歲、住台北市的男子供稱，消息來源是聽聞補習班老師上課內容，並不知PO文會對防疫造成影響但衛生局認為不實訊息已違反傳染病防治法，並涉嫌觸犯社會秩序維護法，全案移送地檢署偵辦。最重可處50萬元罰金與3日以下拘留。

高雄市衛生局今表示，5月31日國內BBS站「批踢踢實業坊（又稱PTT）」於八卦版發布一則「高雄蚊子有毒」的文章，其內容提及「高雄市政府衛生局近期於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾」，po文者還宣稱是聽「衛生局的朋友」這麼說。

衛生局說，疾管署於5月31日已發佈新聞稿嚴正澄清，針對高雄市送驗的病媒蚊檢體，截至目前實驗室檢出，僅由高雄市林園區某豬舍一處掛燈捕獲之三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，未發現任何可能帶有登革病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊。

衛生局說，台灣從1965年起已被世界衛生組織（WHO）列為瘧疾根除地區，今年迄今國內亦無本土感染登革熱病例。

衛生局疾管處表示，昨約談這名網友，他是30多歲男性，現居住於台北市，他表示，訊息來源是聽聞補習班老師上課內容，非由衛生局朋友提供之訊息。

這名男網友也說，他不知此PO文會對防疫造成影響，也不認為會造成民眾恐慌，但衛生局評估該PO文者散佈傳播不實之流行疫情消息，已違反傳染病防治法規定，並涉嫌違反社會秩序維護法，移送地檢署偵辦。衛生局也將進一步查明補習班老師消息來源，並追究相關責任。