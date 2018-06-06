高速公路便道限速30開單惹議 警方：速限是交通局決定的

高速公路下便道限速僅30公里，民眾多數不知，警方將加強宣導，未來取締將加掛照相警示牌預警。（記者黃良傑攝）

2018-06-06 15:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕今有民眾PO罰單和照片「爆料公社」，指騎機車在高速公路下便道，被躲在小巷內警察取締，限速也僅30公里，立即引來上千人留言，多數喊扯、搶錢，留言「我騎腳踏車都比你」、「用跑的可能就超速了」，取締超速意外惹議。

警方下午回應：因民眾檢舉總統府和市長信箱，應是附近居民不滿機車速快，影響社區安全，警方承諾未來取締會依規定預立警示牌。

被開罰單的騎士是在下午2點多，騎於高市三民區皓東路轉高速公路下方便道，該處屬小巷道未裝設照相測速桿，地上也未標示限速30公里，PO網爆料的民眾討拍，留言「難道要用推的」，竟吸引上千人聲援，「還好腳踏車沒掛車號」、「阿嬤跑步都快超速了」，不過，也有少數網友支持警方取締。

警方無奈表示網友誤會，便道段路會用移動測速器取締，是因有民眾向總統府、市長信箱檢舉，指高速公路下便道常有超速機車，影響當地居民出入安全與安寧，警方獲報出動移動式測速器，希望改善當地機車違規情形。

警方強調，因2年前曾發生A1死亡車禍，至於限速30公里是交通局所決定的，警方負責執行取締，未來會加強取締規範，依規定在100公尺前設置照相取締警示牌，此外，取締源於檢舉、陳情，因此，若於該便道遭員警取締開罰，並沒有網友所稱的「拼績效」。

網友在爆料公社PO罰單和照片討拍，指高速公路旁便道限速30，留言「難道要用推的」，立即引發上千名網友聲援。（擷自爆料公社）