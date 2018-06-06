借市圖辦典禮 明台高中學生終於能「一起畢業」

明台高中今天畢業典禮，10多來年首次一起舉行畢業典禮。（記者蘇金鳳攝）

2018-06-06 16:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明台高中今日舉行畢業典禮，主題為「乘風飛翔」，今年畢業學生有1200多人，過去都在校內舉行，但因為學生太多，因此分3階段進行，但家長希望能一起舉行，因此明台高中今年便借用圖書館的活動中心，將所有畢業生一起舉行畢業典禮，同時接受老師及在校生的祝福。

明台高中技職教育受到家長肯定，每年的畢業生都在1千位上下，今年的畢業生有1275位，同時，今年不同於以往，選擇在市立圖書館霧峰以文分館來舉辦畢業典禮。

明台高中指出，過去畢業典禮是在學校的國際會議廳舉行，但畢業生約有1千多人，國際會議廳只能容納5百人，因此，都是分3梯次舉辦畢業典禮，但有家長反映希望能一起進行，因此今年明台改在市立圖書館霧峰以文分館。

1千多名學生加上老師、家長及在校生，1800名的師生、家長齊聚在活動中心，一起輕唱驪歌，一起接受祝福，而畢業生也上台進行表演，展現才藝。

地方稅務局局長陳進雄代表台中市長林佳龍蒞臨祝福，肯定明台高中培育技職人才的付出與成就，稱讚明台高中為台灣唯一古蹟花園學校。

明台高中校長林垂益則勉勵畢業生朝夢想勇敢向前邁進，並以知足、惜福、感恩、進取的心來面對未來挑戰。