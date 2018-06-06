就是愛地球 新北環保局頒發低碳社區標章

2018-06-06 16:13

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局今天舉辦低碳永續家園暨低碳社區標章授證典禮，獲獎總共有9個低碳永續家園銅級認證里及18個獲低碳標章社區。獲得「白金級」低碳標章社區的「陸江新建築+社區」主委張雲輝表示，社區的住戶參與綠屋頂行列，並參考其他社區克服技術問題，共同響應關懷地球。

「陸江新建築+社區」不僅自組農作小組號召社區居民加入參與式屋頂農場行列，也讓住戶認養栽植無毒蔬果，體驗都市農趣，進而降低建築物溫度，此外，地下停車場、梯間等公共區域，燈具則盡量汰換為LED燈，在屋頂設置太陽光電系統。

另外，同樣獲得「白金級」的「淡水情歌社區」則是在接待大廳及健身房也設置推射窗降低使用空調，而落葉堆肥後則作為社區快樂農場的肥料來源，特別的是，綠美化搭配QR Code植物解說牌，以增進社區住戶對植物的認識。

環保局副局長王美文頒發證書給得獎里、社區，她也說，市府聘請專家替社區進行診斷及輔導，同時也編列相關預算推動各項節能減碳措施，並且輔導各里，透過生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營六大面向作為評量標準。

環保局補充說，社區經過評選認證後，即授予「白金級」、「金熊級」或「銀鵝級」標章，新北市累積有74處社區獲得認證，希望透過由下而上，打造低碳城市。