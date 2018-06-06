下田驚覺遇眼鏡蛇！ 農民巧智放生

2018-06-06 15:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕真的是眼鏡蛇吔！在土庫務農的林家良，昨天在自家花生田耕種時，發現蛇蹤，起初也沒認出是什麼種類的蛇，直看到蛇上身前弓還嘶嘶作響，才驚覺是眼鏡蛇，擔心蛇跑到產業道路，林家良還用長樹枝把牠引進一旁的糖廠甘蔗園放生，事後有眼鏡蛇的消息傳開，今天附近農民直呼他命大。

回鄉種米超過5年，林家良說，因為在田裡常看到「小水蛇」也不以為意；昨天清晨5點多，林家良就在花生田工作，上午7點多休息時瞥見一條蛇的尾巴，用鐮刀撥開草叢一看，就有一條蛇順著鐮刀攀起來，林家良也不以為意，把鐮刀放下，看著蛇弓起身嘶嘶作響，他趕緊拍照上傳給友人。

友人一看到圖像，還以為林家良惡作劇，獲悉真的是他在田裡看到的，告訴他這是眼鏡蛇，因其頸部張開時外觀似飯匙，所以俗稱「飯匙倩」，毒性相當強，他才有所警覺。

但林家良又擔心眼鏡蛇亂跑，若跑到產業道路上會被車子碾壓，於是找了一條長樹枝圍成護籬，再把蛇引進一旁的台糖甘蔗田，一溜煙就不見蛇影。

林家良說，這條眼鏡蛇約1公尺多，弓起身子、昂起頭部張開頸部嘶嘶作響，一副雄壯威武不能侵犯，由於是第一次有機會近距離觀察到蛇身上撐開的花紋，看著牠昂首擺動，讓人又驚訝又畏懼。

林家良在網路一查眼鏡蛇是保育類，如此稀客所以不能抓、不能殺、不能打死，體認到保持距離就能與蛇和平共處，再以人道方式野放到安全地方即可。