日搬百公斤逾10年 32歲打拚哥腰椎如8旬翁

2018-06-06 15:45

〔記者張軒哲／台中報導〕32歲吳男17歲開始就從事勞力工作常搬重物，5年前他陸續出現腰痛腳麻症狀，四處求診做復健、吃藥無法緩解，正當他學成技術可出師，身體得靠打止痛針，他只好離職求醫。經核磁共振檢查發現第5節腰椎椎間盤退化突出如80歲老翁，壓迫神經疼痛難耐，若繼續惡化連走路困難，幸經自費微創手術將椎間盤減壓，再於後脊突處置入彈性撐開器，恢復狀況良好。

住在新竹未婚的吳男說，自己不喜歡讀書，高中休學進入職場，他到傳統產業工廠當學徒，每天要搬運原料和模具，且要久站操作機台，經常徒手搬重物累積達上百公斤，有次車禍撞傷肩膀和腰部後，也僅休息1週就繼續搬重物，當時自認年輕力壯，身體並無不適。

但自從27歲起，陸續腰痠背痛，4年來他跑遍新竹地區多家診所、醫院，勤做復健也沒緩解，甚至痛到坐立難安，連睡覺也曾痛到醒來，只好辭職養病，每2至3天就打止痛針，經推薦光田醫院求診。

光田醫院外傷科主任林牧熹解釋，每一節脊椎骨和脊椎骨之間有一個功能類似彈簧緩衝、避震作用的結締組織稱椎間盤，然而椎間盤隨著年齡老化或曾受到外力創傷，導致椎間盤中間、呈膠狀形態的髓核慢慢脫水而變扁，脊椎和脊椎間的空間變狹小擠壓椎間盤突出壓迫神經而疼痛。

林牧熹指出，吳男的第5節腰椎左側神經受壓迫，而疼痛難耐，當保守復健治療已無法有效緩解時可考慮手術。透過微創手術切除2%受傷的椎間盤減壓後，在於皮下4至5公分、後脊突處植入彈性撐開器，可分擔椎間盤壓力，減緩退化也保有椎間盤的活動彈性。

林牧熹指出，當彎腰提1公斤腰椎就承受5公斤，因此搬東西要先採蹲姿再搬，另外隨時伸展避免久站、久坐，以及多運動鍛練核心肌群能增強身體支撐，就能避免腰椎問題上身。