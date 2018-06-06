睽違2年 「柏林愛樂12把大提琴」將再度來台演出

古典音樂界最夢幻的組合「柏林愛樂12把大提琴」，將於本月底來台進行3場演出。（記者黃佳琳攝）

2018-06-06 15:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕古典音樂界最夢幻的組合「柏林愛樂12把大提琴」，將於6月底來台進行3場演出，其中台北2場的票房幾近完售，7月1日高雄場只剩些許票券，與「12把大提琴」相識多年的台灣知名大提琴家張正傑表示，台灣樂迷的熱情讓這群頂尖的大提琴深深感動，兩年一度的亞洲巡迴更是指名一定要來台灣。

「柏林愛樂12把大提琴」被稱許為古典音樂史上最夢幻的大提琴組合，當年有「指揮帝王」稱號的卡拉揚聽他們的演奏，驚為天人，造就他們是全球唯一可以冠名柏林愛樂管弦樂團的子團體，更是最受全世界樂迷歡迎的室內樂團體。

時隔兩年，在樂迷殷殷期盼下，「柏林愛樂十二把大提琴」將於6月底再度訪台，與樂迷分享大師風采。張正傑說，高雄場的票券最低只要500元，但幾乎已被樂迷掃光，目前800元的票券還有不錯的位置可選，請樂迷千萬不要錯過機會。

這次的演出曲目，經過張正傑和「柏林愛樂12把大提琴」首席一同挑選，包括大師們的40多年前的成軍曲目《讚美歌》，還有探戈、電影配樂，還有專為「柏林愛樂12把大提琴」所創作的原創作品，呈現一場「自由、典雅」的音樂饗宴。