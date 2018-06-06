改善園區聯外交通 慈雲路「智慧交通號誌控制系統」11日啟動

2018-06-06 14:57

〔記者王駿杰／竹市報導〕為改善園區聯外道路交通壅塞問題，新竹市府交通處今指出，已和縣府合作，成功向中央爭取4400萬元經費，陸續在自強南路、經國橋、慈雲路往園區廊帶建置智慧化交通號誌即時控制系統，將於11日起上午7點至9點實施即時號誌控制與公道五路口管制禁止左轉措施，預計提升自強南路至園區的行車順暢度，估計可減少100秒以上旅行時間。

市府交通處長倪茂榮指出，慈雲路是來往園區、竹市、竹縣的重要道路，每天上班尖峰時段大計有超過1萬輛車通過，從竹縣到園區上班的車輛旅行時間超過800秒，交通量極為龐大。

因此縣市政府合作，去年6月向中央成功爭取經費，在慈雲路建置智慧化交通即時路況系統，分2期執行，總工程經費4400萬元，目前第一期已完工，預計下週一啟用測試，提供通勤民眾便利、順暢的交通環境。

倪茂榮說，第一期計畫會在慈雲路、東西向快速道路台68線匝道與經國橋設置號誌管制、車輛偵測設備、監視設備，由上游自強南路段實施車輛截分流管制，搭配中游台68線匝道增設號誌管，制減少車流交織，加大綠燈通行時間，並配合公道五路口進行禁止左轉措施，強化下游慈雲路段口的車輛通行效率，縮減路段整體旅行時間。

倪茂榮指出，測試階段執行團隊將會對交通壅塞狀態進行資料蒐集與監控，針對系統進行滾動檢討與修正，另和警方指揮交通，期望打造更優質的交通環境。