中市住宅區 8/1起縮短停車收費時間

8月1日起，主要住宅區路邊收費時間將縮短。（記者張菁雅攝）

2018-06-06 14:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市路邊收費停車格約2萬5千格，其中1/4收費時間至晚上10時。市議員鄭功進今日在質詢時表示，台北市公有停車格晚上8時以後就不收費，呼籲市府比照辦理，給開車族一個小確幸。交通局長王義川當場承諾，8月1日起，主要住宅區平日收費時間調整至晚上6時，週日不收費。

鄭功進指出，收費是停車管理的手段，目的並非是充實市庫，台中市公有停車場基金收入逐年增加，今年光是截至5月底，就要突破6億元大關；而現行收費路邊停車格合計約2萬5千格，其中6475格收費至晚上10時，約佔1/4，許多民眾上班停車要繳費，下班回家停車還要繼續付錢，另外，不少收費員私下抱怨只要輪到晚班，回到家都已經晚上11、12時，毫無家庭生活可言。

鄭功進也說，台北市不論是東區、信義區或人聲鼎沸的士林夜市、饒河夜市，晚上8時以後，公有停車格一律不收費。希望台中市政府能還利於民，縮短收費時段，停車費1小時20元，相當於1杯飲料錢，對上班族將是小確幸。

王義川表示，停車收費是一種管理手段，利用費率調整作為車位供需轉換策略，2014年前，全市停車格大部分皆收費至晚上10時止，2015年起新增的收費停車位，則視該區域停車需求量大小，分別酌收至晚間8時或6時止。

王義川同時宣布，8月1日起，部分主要住宅區將試辦路邊停車格週日不收費，平日的收費截止時間則調整提前為6時；至於商業區，因為停車需求量較大，為讓停車位有效轉換、調整供需，同時減緩市民負擔，將檢討收費截止時間自10時提前為8時。

他也說，台中市停管基金從2014年2.73億元，累積至今已達15億元，相當充足，因此停車收費時間將可調整提前。