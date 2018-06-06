衛福部推護病比入法 民團批高於美日續過勞

台灣護理產業工會等單位6日於立法院舉辦「醫療機構設置標準」修法草案明修棧道、暗渡陳倉記者會，呼籲各界重視護理師過勞問題。（記者羅沛德攝）

2018-06-06 14:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣護理產業工會理事盧孳艷今召開記者會表示，衛福部公告的「醫療機構設置標準」修正草案，將護病比入法，卻沒有考量工作負荷是採全日平均護病比，恐導致醫護人員繼續血汗，修法方向是「倒退走」，非常反對。

衛生福利部醫事司上月23日預告「醫療機構設置標準」第12條之1修正草案，其中明定護病比，在急性一般病床的全日平均護病比，醫學中心不得高於9人、區域醫院及精神科教學醫院不得高於12人、地區醫院及精神科醫院不得高於15人。

對此台灣護理產業工會、台北市立聯合醫院企業工會、台灣醫療改革基金會、台灣勞工陣線協會上午共同召開記者會，會中提到此草案看似把護病比入法，實際上卻是明修棧道、暗渡陳倉的倒退修法。

台灣護理產業工會理事盧孳艶提到，綜觀他國護病比規範，日本1比7，美國與澳洲是1比5，衛福部這次卻把醫護中心的護病比訂為1比9、顯然太高，將持續造成護理師過勞而威脅照護品質，罔顧病人生命安全。

盧孳艶還說，護病比是醫院評鑑的必要項目，還連動健保給付，民間團體希望醫院讓護理人員、病人數字間有一定合理範圍，才不斷討論護病比，「總統都當作是競選口號」，衛福部這樣的修法方向是「倒退走」，護病比仍然太高，非常非常反對。

她並建議衛福部應訂定專法，透過有效的課責和監督機制及明確的罰則，讓護病比不再只是紙上談兵；醫療改革基金會董事劉梅君也說，應「三班統一護病比」，才不會因小夜班、大夜班甚至科別的差異性而危害病人安全，更不應納入非第一線照顧護理師，才能真正維持照護人數，不分晝夜提供穩定的照護品質。