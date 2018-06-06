醫病》破除鼻胃管迷思 胃造瘻納入選擇

蔡松茂醫師檢查胃造瘻裝置情形。（記者張軒哲攝）

2018-06-06 14:39

〔記者張軒哲／台中報導〕破除鼻胃管迷思！當病人吞嚥困難，透過鼻胃管提供必要營養是普遍的醫療措施，但針對灌食達6個月以上的病人，台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂建議，將胃造瘻納入另一種選擇，以提升病人生活品質，降低併發症產生。

55歲林先生，11年前藉健檢發現腫瘤，確診罹患鼻咽癌三期，追踨情況良好。但多年前的放射治療造成吞嚥困難的後遺症，進食過程中不斷嗆到，反覆感染、發燒再發展成肺炎。隨著進食量愈來愈少，173公分的身高的他，體重從罹病前的90幾公斤，掉到最瘦只剩下48多公斤，主動找上蔡松茂醫師胃造瘻手術。

術後，林先生自己動手灌食，「既方便又乾淨」，他建議跟他有一樣困擾的病友儘早做胃造瘻手術，不要非等到營養沒吸收，連肺都壞了才想要做，萬一肺部受損只剩百分之70的功能，那就得不償失了。

蔡松茂指出，內視鏡胃造瘻手術，在輕度鎮靜下無痛執行，一體成形的管子，分為0.6公分到0.8公分的管徑，大一點的可以灌蔬菜汁或稀的粥、精力湯。

蔡松茂表示，「經皮內視鏡胃造口（Percutaneous endoscopic gastrostomy;PEG）」是國人所稱的「胃造瘻」，歐美國家於1980年開始推展，藉由內視鏡協助下作腹部定位及胃造瘻管置入，大部分病人僅需皮膚的局部麻醉且傷口僅有約1到1.5公分左右，大幅減少外科手術胃造口的麻醉及手術風險。有些病人不適合內科胃造瘻口，包括胃腹曾做過手術，結構有改變或是胃附近的腸子沾黏，還有食道、咽喉腫瘤太大堵住通道，透過內視鏡有難度或有腹水等情形， 由相輔相成的外科團隊接手。