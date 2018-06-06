在媽媽肚子裡 用繪本打開寶寶閱讀視野

高市圖與醫療院所合作，推出專屬高雄在地的「雄愛讀冊」書盒。（記者黃佳琳攝）

2018-06-06 14:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕寶寶在媽媽的肚子裡就有繪本可以看！高市圖與醫療院所合作，推出專屬高雄在地的「雄愛讀冊」書盒，孕婦懷孕第36週時，即可憑媽媽手冊領取，讓新生兒剛出生就能接觸閱讀及感受故鄉高雄的文化色彩。

為了0至2歲嬰幼兒閱讀推廣計劃，高市圖表示，英國、日本、德國在嬰兒健診時領取的Bookstart閱讀禮袋，但率先推出專屬高雄在地的「雄愛讀冊」書盒，讓媽媽在孕期時能有充足的時間，做好親子共讀的入門準備。

此外，高市圖總館國際繪本中心即日至8月26日期間，舉辦「雄愛讀冊 幼幼閱讀起步走」嬰幼兒繪本系列活動，透過主題書展、講座及說故事活動，帶領讀者閱讀各國Bookstart選書，透過各式活動，讓新手家長的親子共讀更得心應手

對於嬰幼兒繪本書展和系列活動的構想，高市圖表示，閱讀的起點是自發性的趣味探索，用圖像說話的「繪本」是最好的啟蒙選擇，「早期閱讀」除了能刺激嬰幼兒的感官及認知發展，透過愉快的「親子共讀」，不僅能增進親子關係、培養良好的閱讀習慣，更有助於孩子在認知觀察、情緒表現、想像創造、社交智能、邏輯思考等方面的建立及成長。