天下第一攤公布金賞得主！ 14攤商從146家脫穎而出

2018-06-06 14:03

〔記者楊心慧／台北報導〕天下第一攤金賞得主揭曉！今年天下第一攤分成四大類，分別為名媛甜點鑑賞、創新行銷的崛起新市力、生鮮雜貨的市場新鮮貨、部落客最愛的熟食飲食等，總共有146家攤商報名角逐，最後選出14座金賞得主，每個攤商都有不同的特色，獲選只有10％機率，就連台北市長柯文哲都直呼，競爭真的很激烈。

名媛甜點鑑賞分為最佳人氣獎、評審團推薦獎、金賞三大獎項，人氣獎安東市場的馬師原創料理及推薦獎士東市場的姑姑手作、中山市場的紅豆湯麻糬伯都已在先前公布，今天則公布金賞獎，得獎者為中崙市場的吃吃喝喝、士林市場的爵林堅果坊。

部落客最愛金賞分別為大直市場的鼎A9台灣肉乾類食品店、木新市場的巧味豬腳、永樂市場的漁匠甘霖生魚丼飯。市場新鮮貨金賞分為大直市場的小農市集、南門市場的上海火腿、新富市場的多餃舍。崛起新市力金賞分為大直市場的五記沙魚烟、士東市場的GO2畫畫趣文創藝術工作室、華山市場的合掌村。

名媛甜點鑑賞評審團推薦金賞的姑姑手作，店內的甜點都沒加任何化學原料。老闆娘曹淑貞說，店內的食品都是用高級食材，幾乎是不計成本的製作，像是鬆餅不加泡打粉，改用高級的雞蛋混入麵糊，吃起來口味特別更有口感。

巧味豬腳走平價路線，豬腳便當只要80元，滷肉飯小碗25元、大碗40元，若想吃滷肉飯又配筍絲和菜只要再多加15元。老闆娘張榆羚受訪說，店內的豬肉都是使用CAS認證的屠宰場，滷豬腳會先用大骨湯熬煮，再用獨門醬汁滷，吃下去相當入味。

漁匠甘霖生魚丼飯雖然只開店近一年的時間，但在當地相當有名，每每到了用餐時間，攤上總是坐滿了人，老闆蔡茂霖表示，店內食材都是當天採買、保證新鮮，賣完就沒了，所有料理都是現做。對於拿獎，蔡笑說，從小到大都沒拿過獎，這次第一次拿獎，相當開心。

位於中崙市場的吃吃喝喝，老闆是來自法國阿德榭小鎮的LOIS，與太太蔡佳芸共同在市場開了法式傳統手工小點鋪，販賣各種甜點，蔡佳芸透露，現在會以台灣食材為主推出新品，目前研發的新產品為屏東枋山芒果所製作的芒果派。對於得獎LOIS害羞地笑說，未來會繼續努力研發更多好吃的甜點。