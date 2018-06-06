北桃園建客家會館 落腳八德建德公園

2018-06-06 13:50

［記者陳昀／桃園報導］桃園市客家人口達85萬人，除了龍潭的客家文化館，市府決定在北桃園新建客家會館，市長鄭文燦在市政會議宣布，已決定落腳八德區建德公園，並採「夥房式設計」，重現客家民居型態，預計2020年9月完工。

鄭文燦指出，客家事務局委託顧問公司針對桃園區中正公園、八德區玉元宮周圍、建德公園及大溪區埔頂公園4處進行北區客家會館選址評估，最後選擇建德公園，該處距離捷運綠線G01站及霄裡地區非常近，霄裡當地原本建築特色原本就是傳統式大夥房建築，市府將採此方式規劃，要以此打造客家地景公園，推廣北區客家文化，後續也將積極爭取中央預算。

鄭文燦表示，桃園傳統有「北閩南客」劃分之說，但實際上，桃園客家人口共有85萬人，是客家第一庄，占全桃園市人口三分之一以上，北區客家人也非常多，依照客家基本法的規定，客家人口達3分之1以上之鄉（鎮、市、區），由客委會將其列為客家文化重點發展區，桃園共有8個行政區被列為重點發展區。

客家事務局長蔣絜安表示，北桃園地區約有20萬客家人口，為推廣客家文化，市府規劃在八德區建德公園興建北區客家會館，面積約1.11公頃，預計年底辦理細部設計、明年5月開工、2020年9月完工。