大學學業、訓練雙軌制 正妹店長賺到人生第一桶金

2018-06-06 13:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕要賺到人生第一桶金很困難？「正妹店長」陳昱雯為了減輕單親媽媽的負擔，選擇「雙軌訓練旗艦計畫」，進入朝陽科大行銷系之後，同時在台中太平連鎖超商上班受訓與在校上課，今年畢業也將留下來繼續當代理店長，大學4年也已經賺到人生第一桶金！

陳昱雯表示，她的媽媽獨自撫養3個女兒，她身為家中老大，國中、高中都有打工賺錢，一直希望自己能夠趕快大學畢業工作，幫媽媽減輕負擔，當她知道「雙軌訓練旗艦計畫」學費有勞動部提供一半的補助，每星期在受訓公司上班3到4天，在校上課2到3天，既可念書，又可賺錢有工作經驗，就馬上選擇雙軌訓練。

陳昱雯說，原本以為在連鎖超商上班好像很簡單，後來才發現處處都是學問，不只是訂貨多寡要看天氣與客群，遇到各種顧客都要笑臉迎人，人員管理工作更是學問大，因為她年紀輕輕，卻要管理年紀較大的人員，就要讓人信服她的能力，真的很不簡單。

她曾經因為下訂一款冷門的商品，因為銷售速度慢，還必須拜託鄰近門市分攤商品數量，而在食安問題發生後，顧客重視品牌，信譽良好的食品大廠產品，就會銷售速度特別快，這時訂貨就要訂多一點，滿足顧客需求。

因此，她也成立熟客line群組，透過群組分享新品體驗的心得，她會自費購買新品，試吃或是試用後，以推薦的方式來分享，而不是單純就是賣東西而已。

「完全沒有背負學貸！」陳昱雯說，因為工作有賺錢，除了繳學費、生活費，更開心可以把部分薪水給媽媽當家用，畢業立刻就業，也是自己喜歡與勝任的工作，未來希望繼續學習，成為區域的主管階級。

勞動部中彰投分署聯合建國、勤益、朝陽、僑光及修平科大聯合舉辦「就業大滿貫培訓暨聯合畢業典禮」，今天在鹿港勞動學苑舉行，勞動部長許銘春特別出席，她認為學生提早到職場訓練，一畢業即可就業，這是創造企業、政府與學生之間的三贏，約有9成的學生都留在原事業單位工作，商科月薪25k以上，工科30k以上，目前已經訓練6000多位學生，未來會繼續推動下去。

彰化縣長魏明谷表示，一技之長是工作的保障，這也是縣府推動技職教育最主要的目的。