想念芒果嗎？ 盛產期到台南就對了

2018-06-06 13:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕夏日進入芒果產季，受到去年大產養分耗損、開花期遇連續降雨、著果期水源不足，以及4月下旬冰雹等因素，預估今年芒果產量較去年少，但品質不受影響，隨著盛產期已至，南市將於6月23日至7月21日舉辦芒果節，農業局在今天市政會議報告「準備好了」！

另外，由於「愛文芒果之父」鄭罕池老先生於本月初辭世，農業局也與玉井區公所研議，將以溫馨方式，邀請參與民眾共同感念鄭老先生對台南芒果產業的貢獻。

今年芒果節系列活動將於6月23日在走馬瀨農場盛大開幕，7月份週末也會在玉井、大內、楠西、左鎮、南化等產區辦理不同主題活動，吸引民眾利用暑假期間前來旅遊。

農業局預估今年芒果將較去年減產5成，採收高峰期將在7月初至7月中旬。局長許漢卿表示，今年雖然芒果產量減少，但該局仍將成立因應小組，掌握產地價格與收穫數量，同時觀測各批發市場價量波動情形，調控運銷數量，適時調配果品分散至其他市場。

此外為避免次級果流入市場影響價格，因應小組將適時啟動芒果收購加工措施，安排加工廠進場收購，以穩定市場供應價。

為協助農民開拓國外市場，農業局今年3月初參加「2018東京國際食品展」時，強力行銷台南國際芒果節，以及今年台韓觀光交流會議將於6月底在台南登場，農業局也將把握機會，打響台南芒果名號。