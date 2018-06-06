端午連假將至 航空公司推0元機票搶客

2018-06-06 13:30

〔記者陳宜加／台北報導〕端午節將至，今年有3天連假，不少航空公司紛紛推出優惠票價搶攻客源。阿聯酋航空祭出前往中東、歐洲、非洲與南美洲旅遊，經濟艙優惠票價最低6888元起；越捷航空則推出40萬張0元起機票，搶攻6月畢業生與小資族群旅遊市場。

阿聯酋指出，即日起推出台北前往杜拜的經濟艙與商務艙限時優惠票價，至中東、歐洲、非洲與南美洲旅遊，經濟艙6888元起未稅，商務艙5萬7555元起未稅；購票日期至6月19日止，出發時間則至明年1月30日。

阿聯酋表示，旅客可以搭乘阿聯酋A380客機前往阿聯酋的轉運點─杜拜，作為旅途的第一站。今年5月17日至6月14日適逢杜拜齋戒月，此時造訪杜拜，可以透過齋戒月深入了解當地文化，體驗各項傳統慶典活動。

越捷航空目前則辦理馬拉松式促銷活動，今天6月6日起至6月8日，推出40萬張0元起機票，促銷航線包含所有往返台越航班，台北、台中、台南、高雄—胡志明市；台北、高雄—河內，以及越南連接韓國首爾、釜山、香港、新加坡、泰國曼谷、普吉島、清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨金邊、暹粒等航班。

越捷指出，機票使用期限為今年8月1日至12月31日，搶促銷機票的黃金時段為下午1至3時於官網或臉書。