合橫國小好勇！奪國家環境教育獎及海洋繪本創作優等獎

西嶼合橫國小勇奪第六屆國家環境教育獎，校長葉萬全由環保署長李應元手上接下獎盃。（合橫國小提供）

2018-06-06 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在西嶼頭跨海大橋入口處合界的合橫國小，雖然是小班小校，近年來教學品質卻屢屢得獎，繼獲得教育部教學卓越金質獎後，今年再度勇奪第6屆國家環境教育獎殊榮，並榮獲教育部海洋繪本創作 優等。

「國家環境教育獎」是全國推動環境教育最高獎項，對屬於偏鄉小校的合橫而言，最大的難度在於學校組評比是不分學校規模大小，合橫國小競爭對手都是各縣市的參賽代表：包括擁有豐沛資源的國立大學、國高中、都會小學。但合橫國小化劣勢為優勢：積極找尋學校與社區的亮點，並善用澎湖獨一無二的海洋文化與自然資源。

合橫雖小，但是積極發展以海洋為主軸4大課程模組，建立「菊島愛海學校聯盟」，將海洋教育特色導入教學，特別是海洋廢棄物議題方面，每月舉辦淨灘活動，並號召澎湖22所國中小參與淨灘，帶動社區淨灘風氣。小學校展現大志氣，足以成為學習的模範。也感謝新北建安國小校長許仁利、台東電光國小校長姚乃仁協助，合橫國小才能再度為澎湖立下光榮的里程碑。

另外，合橫國小毓恩、香伶老師以澎湖8大毒魚諺語，創作之 「你最毒」 繪本，榮獲教育部海洋繪本創作優等獎，讓合橫國小今年接連勇奪國家環境教育獎及海洋繪本創作優等獎等殊榮，雖然是偏遠小校，但卻是接連獎不完，展現出澎湖人三點水精神。