一片雞排讓網友跪求地點 這樣的價格讓人好羨慕！

這樣的雞排便當，在台北要多少錢呢？（圖擷取自爆廢公社）

2018-06-06 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕這樣的雞排便當，在台北要多少錢呢？

一名網友在《爆廢公社》分享一份雞排便當，只見它的雞排大得與便當一樣大，配菜更是多到滿出來；網友表示，「別家雞排大的很薄，厚的很小，他的雞排又厚又大到不要不要的，它的只要75元」。

其他網友見狀後則是驚呼說，「羨慕，花蓮這樣至少要100，不要問為什麼，花蓮的物價就是這麼貴」、「想知道在哪裡+1」、「跪求台中哪裡」、「物超所值」。