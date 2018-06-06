「水中清道夫」龍蝨 偏好死魚重口味

龍蝨的成蟲及幼蟲都生活在田野、水溝、小溪等水體中。（台北市立動物園提供）

2018-06-06 13:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕在台北市立動物園昆蟲館，遊客有時會發現水族缸裡有死魚，是保育員提供給龍蝨的食物，園方表示，嗅覺靈敏但視覺不佳的龍蝨成蟲，主要依靠嗅覺尋找食物，死魚味道重，正是龍蝨的上選食物，不愛新鮮肉、喜歡重口味的龍蝨，放飯時間就會聞「香」而來，因此龍蝨又稱為水中清道夫，但是龍蝨吃剩的魚，卻常讓遊客誤以為保育員沒有清理，擔心會影響龍蝨的生活水質。

橙斑大龍蝨居住的水族缸裡，除了龍蝨和魚，還有一群蝌蚪，這是保育員設計的生態展示。在照養橙斑大龍蝨時，保育員會提供死亡的朱文錦，而蝌蚪，則能擔任起協助清理剩餘食物的角色，幫忙清理龍蝨吃剩的魚，在水族缸裡形成簡單的食物網。

動物園指出，龍蝨是完全變態的肉食性昆蟲，幼蟲水棲，成蟲可以在陸地上行走或在空中飛行，是陸、海、空三棲的昆蟲，英文名字稱作Diving Beetle，是不折不扣會潛水的甲蟲。

水棲昆蟲區位於昆蟲館2樓，除了橙斑大龍蝨，還有螢火蟲的幼蟲、大紅娘華、長翅水螳螂和褐負蝽（大負子蟲）。動物園自5月起，每週五上午1點至11點15分，於水棲昆蟲區有15分鐘的動物保母講古（Keeper’s Talk），由平日擔任照養昆蟲的保育員分享水棲昆蟲的特殊生態習性。

龍蝨享用紅蟲大餐。（台北市立動物園提供）

龍蝨吃麵包蟲。（台北市立動物園提供）

雌性的龍蝨在交配後，會將卵產在水生植物的莖上面。（台北市立動物園提供）