發票盃路跑24日開跑 可抽Gogoro2、iPhoneX、華航機票

2018-06-06 13:09

［記者陳昀／桃園報導］財政部北區國稅局主辦的「統一發票盃路跑」已邁入第9年，今年第2場將於6月24日在桃園高鐵站前開跑，只要捐贈消費10元以上的統一發票3張（含雲端發票）就有機會免費參加，1萬個名額即日起開放報名，完賽除了能兌換禮物，還可抽Gogoro2、iPhone X、華航機票等禮品。

為宣傳活動，財政部北區國稅局今天在桃園市政府舉辦記者會，並邀請曾在亞太聽障奧運、保加利亞聽障田徑世錦賽奪牌的短跑健將王世偉擔任活動代言人，廣邀民眾一起為愛心而跑，活動所募集的發票，將全數捐贈桃園市6家社福團體。

北區國稅局長王綉忠指出，活動路線全長3公里，上午5點報到、7點起跑，從高鐵桃園站出發，走站前東路、青山路、青心路、青峰路、大成路、領航路、站前西路，繞一圈回到終點，路跑名額1萬名，其中網路開放9000名、現場報名1000名。

她說，除了完跑禮，還能領取摸彩券抽獎，Gogoro2、iPhoneX各一名，負離子空氣清淨機2名、智能運動手環4名、華航區域線來回機票3名，報名可上官網查詢，或撥打服務專線（03）339-6789分機1272-1275洽詢由專人服務。

北區國稅局指出，這次活動還規劃「行動支付結合雲端發票體驗營」，到場出示已綁定手機條碼的行動支付工具，或每捐贈5-6月期的雲端發票6張，皆可兌換體驗券1張，憑券採行動支付付款10元，可換購120元價值的商品；另外，活動當天與現場吉祥物Vava熊或財神寶寶合照，並上傳該局臉書粉絲專頁，同時標註（Tag）一位好友，就能抽水槍1支。