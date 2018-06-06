檳榔攤上演活春宮！ 西施在店裡「啪啪啪」全都錄

西施與男友在店內上演「啪啪啪」戲碼。（圖擷取自臉書）

2018-06-06 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕檳榔攤老闆娘在臉書社團抱怨，指她原本最信任的女員工，卻因為交了新男朋友後性情大轉變，不僅每天遲到，還要求預支薪水，養整天泡在檳榔攤的男友，甚至還在店內上演「啪啪啪」戲碼。

老闆娘在《爆怨公社》PO文表示，女員工的男友已經5個月沒有工作，經常睡在檳榔攤內。這名新男友最近把抓到的穿山甲帶到店裡，老闆娘得知有保育類動物在店裡，氣得開始追查下落，由於新男友不肯告知去向，老闆娘就檢查監視器畫面，發現某位愛吃狗肉的人把穿山甲帶走。

老闆娘檢查監視器畫面的同時，意外發現女員工和新男友在店內「相親相愛」，她警告女員工，「這種畫面給客人看到能看嗎？」但新男友卻不在乎說，「又沒關係」。

老闆娘指控，新男友常常到店裡睡覺，而且一到店裡就脫光上身，影響店面觀感，而且最近女員工也不包檳榔、不顧店，5月份共遲到1011分鐘。老闆娘已經決定聘請新員工，並請女員工離職。

網友認為，檳榔攤老闆娘根本是佛心老闆，「闆娘人太好」、「這有點扯吧，看畫面是把檳榔攤當砲房了嗎？」、「老闆娘你員工怎麼了，離門口很近耶」、「太佛心了」、「妳人太好，是員工跟他朋友太誇張」、「尺度好大喔！！直接在店裡」、「有這麼飢渴嗎」。