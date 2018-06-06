台南將軍漁港 犇鱻銅板價 搭船再嘗鮮

南市農業局舉辦「犇鱻在將軍-漁港搭船趣」，銅板價50元搭船遊港，船票可兌換清燙牛肉湯加肉燥飯以及台南越光米嚐鮮包。（記者王涵平攝）

2018-06-06 12:53

〔記者王涵平／台南報導〕行銷將軍漁港特色，南市農業局將於6月23日在港區舉辦「犇鱻在將軍-漁港搭船趣」，銅板價50元搭船遊港，船票可兌換清燙牛肉湯加肉燥飯以及台南越光米嚐鮮包，即日起線上報名。

農業局表示，將軍漁港朝向多元發展，跳脫傳統漁業功能，成為兼具漁撈、買賣、海釣及休憩的多元觀光漁港，6月23日上午10時至下午4時行銷活動，50元搭船遊港還可用船票兌換美味清燙牛肉湯加肉燥飯各1碗，以及台南越光米150g嚐鮮包1包。

上午10時至下午15時40分共8航班，每航班航行約30分鐘，由「百樂得66」、「南一」及「南一貳」3艘娛樂漁船提供服務，3艘漁船可載上限人數共計90名，8航班約計共可搭載720名民眾，航行中有解說員與遊客分享將軍當地及港區的歷史故事、文化、周遭景點介紹等。下午15時40分最後航班規劃為「愛之船」，限定情侶或夫妻組報名體驗，加碼贈送台南在地農特產冰品。

民眾可至BeClassBeClass線上預約報名，線上報名將於107年6月6日中午12時開放，搭船報名有任何問題，請洽臺南市漁港及近海管理所06-2982845、06-2982712。