暑假何處去？ 頭份、竹南公所夏令營超搶手

2018-06-06 12:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕暑假將至，苗栗縣頭份市、竹南鎮公所舉辦暑期樂活學習營，每年都吸引爆滿的家長帶著小朋友們來報名。今年頭份市公所共推出49項營隊55梯次，可供1625名額給市內青少年及兒童參加；竹南鎮公所則有26項營隊42梯次，共1213人次。報名時間皆於6月9日本週六分別於頭份國小活動中心及竹南鎮公所三樓演藝廳受理。

每年公所推出的暑期營隊課程都吸引許多家長帶著孩子們報名，往年甚至有家長早上5、6點就到報名會場「卡位」。除了因課程內容多元，且多半為免費營隊，讓轄內的小朋友在暑假時也有個安全、正當的休閒娛樂去處。

頭份市公所為傳承客家文化，每年也均推出系列客家主題營隊，今年以客家文化成長營、來河背"做"客、生趣个打竹筴賣嘴花等活動；另除了往年熱門的游泳、競技疊杯、書法、縫紉、繪本黏土外，今年也新增兒童手作童玩、3D立體藝術等活動。

而竹南鎮公所的「青少年暑期快樂成長營」，則有砌磚、跆拳道、籃球、游泳、節令鼓等動態活動，搭配竹南鎮立圖書館推出的手工皂DIY、兒童水彩、造型氣球、作文小狀元等研習班、有動有靜，要讓鎮內兒童及青少年度過充實暑假。

兩公所皆於本週六開放報名，頭份市公所於早上8點至11點假頭份國小活動中心受理，55個營隊均設置獨立報名窗口；竹南鎮公所則於早上8點至12點於竹南鎮公所三樓演藝廳受理，每項課程皆須預付500元保證金，歡迎有興趣民眾提早到場報名。