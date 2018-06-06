高鐵來屏東了？原是畢業典禮啦！

2018-06-06 12:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市中正國中校園，最近出現了「高鐵屏東中正國中站」，連上下課的鈴聲也變成高鐵、高捷的進站音樂，除了是今年畢業典禮的主題，也展現國中生對家鄉交通建設的關心。

屏東縣各界爭取高鐵延伸到屏東，這項議題今年也融入中正國中將於6月12日舉行的畢業典禮中，教育會考5月20日結束後，應屆畢業生們紛紛投入場地佈置，把學校禮堂大門改造成「高鐵屏東中正國中站」，並且製作大型車廂道具，象徵畢業生們搭乘高速鐵路，奔向夢想的遠方。

設計發想的老師高超俊表示，人生如車站，從一站到一站，同時結合屏東的時事，讓學生乘上這列「青春記憶列車」，不忘3年來在學校所學，與師生情誼。

學生們還設計高鐵、捷運路線圖，高鐵從台北南港開到屏東站，與捷運連接，畢業班20班代表不同的捷運路線，站名就是學生和導師的名字，全校471位畢業生的名字都在路線圖上，連縣長潘孟安的名字「孟安」也被設計成高鐵的其中一站，展現國中生的想像力。

畢業生洪誼庭說，以高鐵為主題蠻有趣的，代表大家要到更遠的地方，追求更多可能性的未來；中正國中校長涂志宏說，其實屏東有許多孩子沒見過、沒坐過高鐵，也沒聽過高鐵的鈴聲，這個主題正好拓展學生的視野，讓學生有機會去思考更多切身的東西。