基隆和平島社靈廟王船遶境 今年將與郵輪相會

基隆和平島年度盛事社靈廟三府王爺海上遊江，將於7月22日登場。（文史工作者尹德根提供）

2018-06-06 12:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆和平島年度盛事社靈廟三府王爺海上遊江，將於7月22日登場，今年適逢週日，且當天將有公主郵輪、麗星郵輪停泊基隆港，將上演「郵輪會王船」戲碼，備受矚目。

社靈廟三府王爺是基隆和平島居民的信仰中心，王船有祈求漁民海上作業平安、「滿載而歸」的意涵，王船接受添載的物品，除柴、米、油、鹽等生活必需品外，另有授與無形兵將開路的銀紙、經衣等，與其他地方的王船是用來祭瘟、送瘟的習俗不太一樣。

基隆在地文史工作者尹德根表示，早年三府王爺聖誕期間，王爺公都會乘坐廟內的永祀王船遊江巡海，保佑漁民海上作業平安豐收，後來因故中斷，在2010年才恢復海上遊江傳統。

今年的海上游江活動將於7月22日一早從和平島正濱漁港出發，由王船率領漁船船隊遊港繞境，經八斗子、外木山後，於下午抵達基隆港小艇碼頭，接著返回社靈廟。

尹德根表示，今年海上游江適逢週日，且當天將有公主郵輪及麗星郵輪船航班停泊港內，上演「郵輪會王船」戲碼，船隊行經基隆內港時必定相當吸睛，令人期待。有意願參與海上游江登船遊覽的民眾，可以洽詢基隆市平寮社區發展協會，電話：02-24631305 。

社靈廟三府王爺是基隆和平島居民的信仰中心，往年三府王爺誕辰期間，都會乘坐王船遊江巡海，保佑漁民海上作業平安豐收。（文史工作者尹德根提供）

社靈廟三府王爺海上遊江，有祈求漁民海上作業平安、「滿載而歸」的意涵，與其他地方的王船是用來祭瘟、送瘟的習俗不太一樣。（文史工作者尹德根提供）