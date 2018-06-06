拚鐵道建設 6大學和台、高鐵成立策略聯盟 培養技術人才

拚鐵道前瞻建設，高雄科技大學、中山大學等6校和台鐵高鐵等，共同成立「深耕鐵道技術人才培育策略聯盟」，交通部長賀陳旦（右）和教育部代理部長姚立德（左）今舉行記者會宣布。（記者林曉雲攝）

2018-06-06 11:51

〔記者林曉雲／台北報導〕為配合政府推動「前瞻基礎建設計畫」中鐵道建設，並因應台鐵、捷運、高鐵及輕軌等交通建設相關技術之升級，交通部長賀陳旦和教育部代理部長姚立德今舉行記者會宣布，國立高雄科技大學、國立成功大學、國立中山大學、國立高雄大學、國立屏東科技大學及私立正修科技大學6所大學和台鐵、高鐵等，正式成立「深耕鐵道技術人才培育策略聯盟」。

聯盟成員亦包括交通部台灣鐵路管理局、台灣高速鐵路股份有限公司、高雄捷運股份有限公司、台北大眾捷運股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司共同組成，透過此產官學界結合的聯盟，將共同發展鐵道技術研發與人才培育，為銜接國家前瞻基礎建設產業發展及人才培育繼續努力。

記者會由代理部長姚立德主持，台灣鐵道產業歷經台鐵鐵路電氣化、捷運地區化、高鐵多站經營等交通建設快速成形演變，提供民眾相對安全、便捷與節能的交通運輸選項，然而在鐵道產業快速發展過程中，卻逐漸面臨鐵道技術人員之經驗傳承不易、鐵道專業人才培育機制不足、鐵道設備仰賴國外進口，以及鐵道控制系統應用研發闕如的困境與挑戰，前瞻基礎建設計畫去年上路，其中38項是鐵道建設計畫，象徵此時正是鐵道產業發展與工業技術提升的重要時刻。

高鐵燕巢總機廠臨近高科大第一校區，雙方於101年即簽訂合作備忘錄，合設鐵道設備實驗室，由高鐵提供業師授課與實作場域，學校就產業議題導入教學及發展產學計畫，總計近5年內，高科大鐵道技術中心已為高鐵設計出18項系統，且已投入高鐵正線使用中，並協助高鐵獲近20項專利。此外，交通部亦將於高雄燕巢高速鐵路總機廠旁設置「國家軌道技術研究暨驗證中心」，連結高鐵及高捷總機廠，形成軌道產業技術新聚落。高科大於去年12月再獲教育部核定成立「鐵道教育基礎建設示範點」，建構鐵道基礎實作場域，培育技職實務人才。