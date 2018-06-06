主打健康養生 台鐵南瓜松子、照燒雞丁便當開賣

健康養生為主軸，台鐵今開賣南瓜松子、照燒雞丁兩款新便當。（記者鄭瑋奇攝）

2018-06-06 11:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵歡慶鐵路節，將於今日起於台北車站便當本舖1-5號店，以健康、養生為主要研發概念，花2、3個月研發、試菜，推出「南瓜松子蔬食便當」、「照燒雞丁便當」兩款新特色便當。台鐵局表示，兩款便當今日起，每天午、晚餐都各限量供應50份。

台鐵局鐵路餐廳經理蔡毓敏表示，照燒雞丁便當以少油、鹽方式去烹調，考量多數旅客都是在車上用餐，主菜選用雞丁就是為讓旅客享用便當時，可一口就食用；雞丁所用照燒醬，是每天上午花費4小時熬製。配菜方面特別將各種顏色入菜，在炎炎夏日刺激民眾食慾，像是紫色洋蔥、紅黃甜椒、彩虹茄汁蒸蛋等。

蔬食便當的南瓜松子飯，是考量台灣邁入高齡社會，要讓銀髮族越吃越健康。南瓜飯是將南瓜與白米一同烹調，白米會吸收南瓜香氣、顏色；有長生果之稱的松子，烹調方式則以烘烤方式取代傳統油炸，讓便當更加健康；配菜方面還有以紅燒烤麩、塔香茄子、清炒馬鈴薯絲及兩款季節時蔬，讓外食族有更健康養生的便當選擇。

兩款便當的卡洛里都在800卡以內，照燒雞丁便當每個售價80元，南瓜松子蔬食便當售價100元。對於台鐵便當不斷推陳出新，是否擔心會搶到原本排骨便當的客群，蔡毓敏表示，招牌排骨便當都有忠實顧客且不會下架，新款便當則是要開發新顧客群；不過新款便當若是銷售量下降，或是口碑不好，通常就會著手調整菜色或是下架。