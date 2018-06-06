每年300億落入非法日租口袋？旅宿業者動員抗議

合法的民宿需向觀光局申請合格登記證，部過業者抱怨，越來越多違法日租套房竄出，導致營收下降。（記者蕭玗欣攝）

2018-06-06 11:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全台違法日租、民宿猖獗，引起全台合法旅宿業者怒火，旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，政府大力推動新南向，每年有千萬觀光客入台，但是合法旅宿住宿率只剩2成，每年有將近300億營業額落入非法日租口袋，全台旅館公會計畫12日在台北車站動員集結，向觀光局表達不滿。

觀光局12日將在台北車站舉辦非法歸零，合法旅宿推廣記者會，包括旅館商業同業公會全國聯合會、台北市旅館公會、新北市旅館公會、桃園市旅館公會及中南部會員都將北上，抗議非法日租亂象。

張榮南說，台灣每年都有超過千萬的觀光客，新南向客人也增加很多，但是旅館業者的住房率卻不斷下滑，掉到只剩1到2成，難道這些人都沒有住宿嗎？日租套房每年搶走合法業者300億的營業額，不用繳稅，甚至還與平台業者合作搶客，「他們蓬勃發展，我們卻搞到要歇業」，政府應該正視這個問題。

張榮南表示，這次各公協會動員集結，不是要向觀光局抗議，而是向違法日租抗議，讓他們知道這樣是違法的。

新北市旅館公會理事長曾美絹痛批，政府單位口口聲聲說有在取締，但業者根本感受不到，而且不只日租套房，連非法擴大營業的問題也很嚴重，自己上個月也曾當面向總統報告，新南向旅客增加，但旅宿業者沒感受到生意上門，就是因為非法日租問題太過嚴重。