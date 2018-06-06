排球隊5年奪5冠！台南六甲國小遊行分享榮耀

台南市六甲國小小小鹿排球隊，勇奪107年中華盃國小男童五年級組冠軍。（記者楊金城攝）

2018-06-06 11:08

〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲國小小小鹿排球隊，上月在107年中華盃國小男童五年級組冠軍賽，克服一度落後7分的劣勢，挺住壓力，最後逆轉勝，睽違兩年再次勇奪中華盃全國總冠軍，球隊成立5年，連5年獲得國內5大排球賽的5座冠軍，家長會和學校上午8點半精心策劃「中華盃總冠軍榮耀分享感恩之旅」，用吉普車載著小球員繞行六甲市區接受鄉親的歡呼，分享冠軍的榮耀。

六甲國小小小鹿排球隊的5年級隊、6年級隊，計拿到2次中華盃、1次華宗盃、1次青年盃、1次和家盃的5座全國排球賽冠軍，真的不簡單。教練團岩志任、李國銘、黃家韋功不可沒，這次中華盃奪冠隊員有隊長萬奇翰、隊員陳勝宏等12人，獲得最有價值球員MVP的是舉球員黃于千。

冠軍隊在台南市排球委員會主委吳通龍、校長陳志強、家長會長黃文進等人帶領下，搭乘吉普車隊至六甲赤山龍湖巖向觀音佛祖感謝保佑後在市區遊行，與鄉親分享冠軍榮耀，再與教練團、球員、家長們一起為校內的冠軍看板揭幕。

六甲國小小小鹿體育班成立至今第5年，排球隊員有30多人，其中不少學生來自新住民家庭，孩子常自詡球隊是「八國聯軍」。陳志強表示，小小鹿排球隊成立5年勇奪5座全國冠軍，要感謝傑出校友、前總統府秘書長陳哲男與南六企業董事長黃清山等社會各界籌措「小小鹿希望工程」經費，培訓小選手。

奪冠主力陣容中，來自單親、隔代教養家庭的黃士豪，是逆轉勝的功臣之一。他加入球隊後，改正以前愛玩、不受管教的心態，許願要拿座全國冠軍獎盃來感謝媽媽陳子鈴與阿嬤蕭惠敏的信任與支持，如今他做到了，媽媽與阿嬤陪他車隊遊行，校長也兌現奪冠就辦遊行慶祝的承諾。

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